 Robinson mostra i muscoli. L’Italia cresce con Zenere

La rivale in gigante della nostra Brignone nella passata stagione torna alla vittoria a Copper Mt, ma l’austriaca Scheib conserva il pettorale di leader
Giorgio Pasini
1 min
ZenereRobinson
 Robinson mostra i muscoli. L'Italia cresce con Zenere

L’Italia orfana di Federica Brignone (tornata in questi giorni sugli sci ma ancora lontana dal sogno olimpico e dalle gare) è ben lungi dall’essere gigante, in compenso ai tremila metri di Copper Mountain trova conferme nella crescita di Asja Zenere, che dopo il piazzamento nell’apertura di Soelden (17ª, unica azzurra a punti) coglie la prima top10 della carriera rimontando tre posizioni dopo una già buona prima manche. La 28enne vicentina, a

