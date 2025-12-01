Shiffrin la regina, Colturi la rivale

La Coppa del Mondo di sci femminile saluta Copper Mountain, dove ha fatto ritorno a 24 anni di distanza dall'ultima volta. Sulle nevi del Colorado, ci si chiedeva se Mikaela Shiffrin sarebbe riuscita ad allungare la striscia di vittorie nel massimo circuito internazionale tra i pali stretti. Sulla Levi Black e sulla Kirchenkar la fuoriclasse statunitense aveva dominato la scena in slalom e davanti al pubblico di casa le motivazioni ieri erano particolari. Il target era quello di continuare ad aggiornare la pagina dei record, portando a 104 le affermazioni in Coppa del Mondo e a 160 i podi, oltre a 67 successi tra i rapid gates e 92 top-3 nella specialità. Nella run-1 Mikaela non ha fatto il vuoto, sciando con circospezione nel secondo intermedio e sgasando un pochino nel tratto finale. Nella seconda manche, la cui tracciatura è stata firmata dal tedesco Markus Lenz, era necessario trovare precisione e velocità, su un pendio non difficilissimo, reso però insidioso dalle condizioni del manto e dal nevischio compagno di viaggio alle atlete. L'ha fatto alla sua maniera Shiffrin, scappando via da una porta all'altra con fare regale e infliggendo distacchi "ciclistici" a tutte. A completare il podio una grande Lena Duerr (+1"57), autrice di una grande run-2 sul "disegno teutonico" della pista, e Lara Colturi (+1"85), che ha rischiato l'uscita a metà della seconda discesa, ma ha portato a casa il sesto podio in Coppa e il terzo consecutivo in questa specialità in stagione. L'americana prenda il largo nelle classifiche: 368 punti nella generale con +90 su Colturi, 300 in slalom e +80 sempre sulla piemontese d'Albania.