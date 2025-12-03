Claudia Giordani: "Ai Giochi? Protagonisti con Goggia"

Riportare in vita la storia è uno dei compiti principali degli autori e i libri come “Che Storia! La Valanga Rosa” lo fanno molto bene. La prima colonna di quella Valanga mai veramente raccontata è stata Claudia Giordani, vice campionessa olimpica di speciale nel 1976 a Innsbruck e quattro volte a segno in Coppa del Mondo, la prima a soli 18 anni. La sciatrice, classe 1955, è figlia di Aldo, un collega che ha fatto a sua volta la storia co