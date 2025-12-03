Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Claudia Giordani: "Ai Giochi? Protagonisti con Goggia"

"Il destino si è accanito con Brignone e Bassino, ma l’Italia brillerà"
Roberto Bertellino
1 min
Claudia Giordani: "Ai Giochi? Protagonisti con Goggia"© Getty Images

Riportare in vita la storia è uno dei compiti principali degli autori e i libri come “Che Storia! La Valanga Rosa” lo fanno molto bene. La prima colonna di quella Valanga mai veramente raccontata è stata Claudia Giordani, vice campionessa olimpica di speciale nel 1976 a Innsbruck e quattro volte a segno in Coppa del Mondo, la prima a soli 18 anni. La sciatrice, classe 1955, è figlia di Aldo, un collega che ha fatto a sua volta la storia co

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS