Verso le Olimpiadi Milano Cortina: Vonn mostra i muscoli, Goggia affila le lamine

Caccia all’oro con l’atteso scontro tra le regine della velocità. Sofia Goggia contro Lindsey Vonn. Era già scritto l’anno scorso, quando l’americana è tornata con un ginocchio semi nuovo a 40 anni e a oltre cinque dal ritiro, pensando soprattutto alle Olimpiadi di Milano Cortina, sull’Olympia delle Tofane che è la sua pista preferita e sulla quale però l’amica-rivale-erede è l’idolo dei cuori (e non solo, pure vincente). Ancora di più con la sequenza impressionante di infortuni (Brignone, Gut-Behrami, Machuga, Suter) e la Shiffrin che ha alzato bandiera bianca sulla discesa. E ora, con l’agognato debutto degli sci lunghi anche nella Coppa femminile, è certificato anche dal cronometro.
Vonn: "Fisicamente sono nella migliore forma di sempre"Prima prova sulla Corviglia di St.Moritz, dove Vonn (seguita tecnimente da Aksel Lund Svindal) e Goggia vantano le stesse vittorie (3) anche se con percentuali molto diverse sul totale (82 quelle di Lidsey, 26 per Sofia), e l’americana ha voluto subito mostrare letteralmente i muscoli («fisicamente sono nella migliore forma di sempre: ho messo su 5,5 chili di massa e non ho dolori») e mandare un messaggio, dominando l’allenamento con 59 centesimi di vantaggio sulla norvegese Kajsa Lie e 71 sull’azzurra, appaiata alla francese Laura Gauche.
Goggia: "Importante aver ripreso confidenza con sci lunghi"
«Sono contenta perché era da La Parva in settembre che non facevo più velocità - il commento di Goggia, che non ha voluto forzare -. A Copper in novembre a causa della mancanza di neve abbiamo fatto pochi giri con sci da supergigante, peraltro su tratti di una ventina di secondi e nulla. Sapevo in partenza che era una giornata in cui avrei dovuto ricercare solo la migliore comodità con il mio set up, è stata una prova discreta, certamente c’è stata qualche imperfezione nella parte alta e un paio di errori da metà in giù, dovuti al fatto di avere un po’ perso l’attitudine alla velocità. Nelle parti tecniche sono andata bene, l’importante è che abbia ripreso confidenza con gli sci lunghi».
Goggia-Vonn: oggi ultima prova
Oggi ultima prova (pure in diretta su Eurosport alle 10.45) per mettere a punto i tempismi e le spinte, domani e sabato due discese, domenica superG. Vonn proprio in questa specialità ha ritrovato il podio dopo sei anni all’ultima gara della scorsa stagione (le finali di Sun Valley), mentre in discesa le manca da sette e mezzo, dall’ultima delle sue 82 vittorie in Coppa: il 15 marzo 2018 ad Aare. Goggia invece rivuole la coppa di specialità persa nelle ultime due stagioni per l’ennesimo infortunio prima e gli exploit di Brignone poi. Ma l’Italia punta anche su Laura Pirovano, attesa al salto di qualità definitivo (ieri 11ª a1″15) e sui ritorni di Elena Curtoni (13ª a 1″19) e delle sorelle Delago (Nicol 19ª, Nadia Delago 23ª a 1″79).
Gli uomini sono attesi invece in un altro weekend “tecnico” (gigante e slalom) in Val d’Isère. L’Italia guidata dal rilanciatissimo Alex Vinatzer ha scelto Sestriere per prepararlo. Ieri sulla pista Kandahar Agnelli c’erano anche le nazionali di Svezia, Spagna e Marocco. E oggi arrivano Della Mea e compagne, ma pure Lara Colturi, norvegesi e svedesi, ovvero Sara Hector.
