Verso le Olimpiadi Milano Cortina: Vonn mostra i muscoli, Goggia affila le lamine

Goggia-Vonn: oggi ultima prova

Oggi ultima prova (pure in diretta su Eurosport alle 10.45) per mettere a punto i tempismi e le spinte, domani e sabato due discese, domenica superG. Vonn proprio in questa specialità ha ritrovato il podio dopo sei anni all’ultima gara della scorsa stagione (le finali di Sun Valley), mentre in discesa le manca da sette e mezzo, dall’ultima delle sue 82 vittorie in Coppa: il 15 marzo 2018 ad Aare. Goggia invece rivuole la coppa di specialità persa nelle ultime due stagioni per l’ennesimo infortunio prima e gli exploit di Brignone poi. Ma l’Italia punta anche su Laura Pirovano, attesa al salto di qualità definitivo (ieri 11ª a1″15) e sui ritorni di Elena Curtoni (13ª a 1″19) e delle sorelle Delago (Nicol 19ª, Nadia Delago 23ª a 1″79).

Gli uomini sono attesi invece in un altro weekend “tecnico” (gigante e slalom) in Val d’Isère. L’Italia guidata dal rilanciatissimo Alex Vinatzer ha scelto Sestriere per prepararlo. Ieri sulla pista Kandahar Agnelli c’erano anche le nazionali di Svezia, Spagna e Marocco. E oggi arrivano Della Mea e compagne, ma pure Lara Colturi, norvegesi e svedesi, ovvero Sara Hector.