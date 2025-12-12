Lindsey Vonn eterna, Sofia Goggia quarta: la classifica della prima discesa del Mondiale di Sci

A 41 anni ha messo tutte in fila con una superiorità schiacciante: Lindsey Vonn si è aggiudicata la prima discesa di Coppa del mondo. Sul tracciato di St. Moritz la campionessa statunitense con una prestazione perfetta, ha preceduto sul traguardo le austriache Magdalena Egger a 98 centesimi e Mirjam Puchner a 1"16. Fuori dal podio l'azzurra Sofia Goggia con un ritardo dalla statunitense di 1"31. Le altre azzurre si sono classificate così: Laura Pirovano 8ª insieme alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann, Nicol Delago 11ª.

Vittoria numero 83 per la Vonn

Vonn, tornata alla gare l'anno scorso dopo sei anni, sul traguardo è stata abbracciata dalle avversarie con Goggia che si è complimentata per l'impresa. Lei a la Vonn sono ai Giochi tra le favorite a meno di due mesi dai Giochi di Milano-Cortina. Per la statunitense è la vittoria numero 83 in CdM, seconda sciatrice più vincente della storia dello sci alpino, dietro alla sola Mikaela Shiffrin, e tra i pochi atleti ad avere vinto almeno una gara di Coppa del Mondo in ognuna delle specialità della disciplina.