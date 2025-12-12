Da Brignone a Pellegrino, ecco i quattro portabandiera scelti da Buonfiglio: "Ispirati da storia e tradizioni"

"È stato un puzzle difficile e per me quasi tutti meritano di portare la bandiera ma ci siamo ispirati alla storia e alle tradizioni, trovando soluzioni inedite", ha spiegato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio , motivando la scelta dei quattro portabandiera. "Annunciarli oggi non è casuale, il 12 è considerato il numero della completezza e dell'armonia, quest'ultima una parola alla quale tengo tanto - ha proseguito il n.1 del Coni -. Inoltre nella scelta che abbiamo fatto ci sono dieci prime volte". Arianna Fontana , pluricampionessa olimpica nello short track con 11 medaglie ai Giochi, sarà alla sua sesta partecipazione nella rassegna a cinque cerchi invernale. È già stata portabandiera a Pyeongchang 2018. Lei sarà alfiere a Milano insieme a Federico Pellegrino , due volte argento nello sci di fondo prima in Corea e poi a Pechino nel 2022. A Cortina, invece, la coppia sarà composta da Federica Brignone e Amos Mosaner . La campionessa di sci alpino vanta già tre medaglie olimpiche (2 argenti e 1 bronzo) mentre Mosaner è olimpionico in coppia mista nel curling a Pechino 2022. Buonfiglio ha inviato questa mattina una lettera riservata al Capo dello Stato, Sergio Mattarella , con i nomi dei quattro portabandiera.

L'emozione di Federica Brignone

"E' il sogno che si realizza. Dal giorno dell'infortunio è stata la motivazione per lottare e rialzarmi". Federica Brignone confessa la grande emozione per essere stata scelta come portabandiera dell'Italia a Cortina, sede delle gare femminili di sci alpino, ruolo che la campionessa azzurra condividerà con Amos Mosaner, olimpionico del curling. "Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini da sempre e ancora di più in questi mesi - ha aggiunto la sciatrice che sta recuperando dal pesante infortunio subito lo scorso arile -. Ringrazio il presidente Buonfiglio per avermi concesso l'onore di essere la portabandiera alle Olimpiadi in Italia".

Le parole del ministro Abodi

“Quattro alfieri, quattro discipline sportive “bianche”, una sola bandiera, quella dell’Italia. Condividiamo la travolgente emozione di Federica Brignone e Amos Mosaner, di Arianna Fontana e Federico Pellegrino, i nostri portabandiera, quattro per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, rispettivamente a Milano e a Cortina, ciascuno con una propria storia, ma tutti con la stessa passione per lo sport, la condivisione dei valori olimpici e il senso di appartenenza alla nostra Nazione. Il mio abbraccio ideale a questi atleti esemplari che vivranno, con merito, un'esperienza straordinaria, rappresentando con onore non solo i loro colleghi ma l’Italia intera, che sarà vicina a loro con lo spirito e i più nobili sentimenti”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.