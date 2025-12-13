Tuttosport.com
Highlander Vonn, valletta Sofia

L’americana a 41 anni centra l’83° successo: "Ho spostato i confini". Goggia quarta a 15 centesimi dal podio: "Ci ha portate tutte a scuola"
Giorgio Pasini
1 min
Highlander Vonn, valletta Sofia© APS

Ne resterà una sola, Lindsey Vonn. Asciugate le lacrime che per altro non intaccano minima mente il trucco perfetto, sciolti al vento i lunghi capelli biondi che spuntano dal cappellino nero con i pompon in stile Topolino (ormai un marchio di fabbrica), la Signora della Velocità ne torna Regi na con quello che diventa uno dei più grandi, forse il più grande, comeback dello sport. Storia. A 7.679 giorni dalla prima volta (3 dicembre 2004 nella discesa di Lake

