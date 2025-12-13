Goggia terza in discesa a St.Moritz: per Sofia è il primo podio stagionale. Vince Aicher, Vonn 2ª

E' arrivato il primo podio stagionale - il 63/o in carriera - per l'azzurra Sofia Goggia , terza in 1.30.79 nella seconda discesa di St. Moritz . Subito davanti a lei, sul secondo gradino del podio dopo lo strepitoso successo di ieri, la straordinaria Lindsey Vonn in 1.30.74 . La vittoria - la terza in carriera per una ragazza di grande talento e di soli 22 anni - è andata alla tedesca Emma Aicher in 1.30.50. Per l'Italia - ancora con condizioni meteo e di neve perfette - c'e' ancora la bella prova della trentina Laura Pirovano 6/a in 1.31.26. Piu' indietro Roberta Melesi in 1.32.23, Elena Curtoni in 1.32.50, Nicol Delago in 1.32.69 e sua sorella Nadia in 1.32.778. Domani la tappa di St. Moritz si chiude con il superG, altra grande occasione per Sofia Goggia, Elena Curtoni e le altre ragazze jet azzurre.

Le parole di Sofia Goggia

“Sono contenta per come ho sciato e per l’atteggiamento, avevo più confidenza nelle gambe. Peccato per la lunga curva verso destra nel finale, sono entrata veloce ma non sono riuscita ad invertire bene. Mi sono ritrovata bassissima: sono comunque soddisfatta della prestazione e del podio. Mi fa piacere essere così migliorata: è stata una prova solida. La gara di ieri mi è servita anche per ritrovare fiducia dopo diverse settimane in cui non mi allenavo in discesa. Negli ultimi due mesi in pratica ho potuto fare solo gigante, viste che le condizioni in Nord America non consentivano di fare training in discesa. E’ una specialità che richiede molto ed oggi giro che ho fatto qui e che farò nelle prossime giornate mi consentirà di costruire la mia sciata al top anche in questa disciplina Qui a St. Moritz ho avuto la possibilità di fare una bella prova mercoledì, giovedì ho preferito non spingere viste le condizioni. Tra ieri e oggi si sono già visti miglioramenti: serviva rodaggio”.