Goggia-Vonn, ora ci risiamo: "Sarà un anno di battaglie"

Hai già un abbonamento? Accedi
TORINO - Ne rimarrà una sola, perché così dice la storia, il fascino ma soprattutto la storia dello sport. Intanto sono tornate a scalare i gradini del successo insieme, lanciando con un giorno di ritardo quello che sulla carta doveva essere il leit motiv della stagione olimpica di Cortina: il testa a testa tra le regine della velocità. Dopo essere stata “portata a scuola” venerdì, Sofia Goggia risponde nel bis di St.Moritz con quel
Abbonati per continuare a leggere