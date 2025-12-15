Tuttosport.com
Vittozzi davanti a tutti, 21 mesi dopo: "Mi godo ogni giorno"  

L'azzurra torna a vincere e si gode il momento: «Ho fatto una gara perfetta. Una prestazione che significa molto dopo uno scorso anno davvero duro»
Giandomenico Tiseo
1 min
Vittozzi davanti a tutti, 21 mesi dopo: "Mi godo ogni giorno"

Seicentotrentotto giorni (21 mesi) dopo Lisa Vittozzi è tornata dove merita di stare: davanti a tutte sulle nevi del massimo circuito internazionale del biathlon. L'azzurra ha trionfato nella prova dell'inseguimento femminile a Hochfilzen (Austria), seconda tappa di Coppa del Mondo. Una prestazione perfetta per lei, partita col pettorale numero 14 e 1’00”3 di ritardo per il piazzamento della deludente 7.5 km Sprint. Una gara che Lis

