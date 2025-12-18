 Odermatt per il 50°, ma Paris non ci sta 

All’attacco della Saslong. Non saranno troppi i riferimenti per gli uomini-jet quest’oggi per la prima discesa in Val Gardena, il cui via è previsto alle ore 11:45 (diretta tv su Rai Sport e Eurosport 1/Discovery+). Nessun training ieri a causa della pioggia e della neve bagnata, che hanno suggerito alla giuria di mettere una “X” sulla prova cronometrata. Meteo incerto anche per oggi e per questo il tutto si svilupperà su un percorso acco