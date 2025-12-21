Goggia infinita: trionfa nel SuperG in Val d’Isere davanti a Robinson e Vonn! Curtoni 4ª

Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Coppa del Mondo a Val d'Isere, in Francia , ottenendo il primo successo in stagione, il 27° complessivo in carriera (e il 65° podio). L'azzurra ha completato la propria prova in 1'20"24 precedendo la neozelandese Alice Robinson di 15 centesimi e la statunitense Lindsey Vonn di 36 centesimi. Finisce ai piedi del podio Elena Curtoni , quarta a 73 centesimi dalla bergamasca. Fuori dalla top ten invece Roberta Melesi, tredicesima, e Laura Pirovano, diciassettesima. "Ero molto arrabbiata per l'errore fatto in discesa, ho buttato via un'occasione enorme, ma la prova di ieri mi ha dato la forza per reagire oggi. Quando ho tagliato il traguardo pensavo che il tempo non mi sarebbe bastato per vincere. E' una bella vittoria". Queste le parole dopo la vittoria. "Se fossi arrivata quarta o quinta non sarei rimasta stupita. Ieri per me è stata una giornata emotivamente molto dura, ho pianto un'ora al pomeriggio per l'occasione buttata, però come ho scritto in alcuni messaggi anche a Gasperini, che nonostante sia l'allenatore della Roma è una persona che ha dato tantissimo alla città di Bergamo, il dolore dell'oggi è la benzina del domani, inteso come giornata ma anche di un momento storico. Arrivato da un un buon inizio in velocità a St. Moritz, ieri con quell'errore ho buttato via un'occasione d'oro arrivando comunque ottava".

La ripartenza di Sofia dopo la delusione

La campionessa bergamasca continua dicendo: "Sono ripartita da quel dolore lì, la mia carriera è sempre stata costellata da questa voglia di riscatto e vincere oggi è bello e ci sta. Io strepitosa? Strepitosa no, nella parte alta ho tenuto tantissimo, quando sono arrivata in fondo sapevo di aver sciato con tantissimo margine però oggi è andata bene così, è bastato e portiamo a casa questa vittoria finalmente - ha aggiunto l'azzurra -. Al mio livello, per il percorso della mia carriera, se sei sul podio sei sempre contento, vincere è chiaramente più bello ed è quello a cui ambisco perché so che posso stare su quel gradino del podio. Ieri ho buttato via la gara e ce l'ho ancora qua, mi ha fatto veramente male ma l'importante è avere sempre frecce nella faretra da scagliare. Il regalo di Natale me lo sono fatta oggi e l'ho fatto alle altre ieri, ora basta elargire regali sono stata fin troppo generosa", ha concluso scherzando.