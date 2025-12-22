Federica Brignone , uscendo dal Quirinale dopo aver ricevuto il tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , ha rilasciato una breve intervista ai giornalisti presenti: “Per me già uscire dal centro di fisioterapia è un grande step, penso di aver dimostrato la mia forza e dedizione mettendo gli sci dopo 8 mesi. Ora non sto ancora sciando come vorrei, anche perche questa settimana ho avuto la febbre. Vediamo cosa riuscirò a fare, oggi non lo so. Vivo nel qui e nell’ora”.

Le parole di Federica Brignone

Federica Brignone ha poi conlcuso così parlando anche del suo ruolo come portabandiera: “Per stare alle olimpiadi devo stare bene, il focus oggi è solo quello. Portabandiera? Penso di poterlo meritare più per i meriti sportivi che per quello che mi è successo dopo”. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato alla cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano - Cortina 2026: "Siamo lietissimi di vedere Federica Brignone nuovamente pronta e determinata. Quando ci siamo sentiti mesi fa al telefono contavamo su questo ed è un piacere vederla in queste condizioni".