Il plotone azzurro attacca Odermatt: Goggia punta il bis

Si alzi il sipario. Gli uomini-jet sono pronti all’ultima avventura prima di salutare definitivamente il 2025. Archiviato il Natale – senza potersi forse concedere un panettone al pistacchio – alle 11.30 odierne scatterà il superG di Livigno, tappa inedita della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Gli atleti si sono concentrati sul prendere confidenza con il pendio della Li Zeta, sfruttando la sciata libera per studiare curve e dossi di un tracciato tutto da interpretare. La partenza è fissata a quota 2374 metri, dal Rifugio Costaccia: primi metri pianeggianti prima di affrontare il muro numero uno, sotto la Croce di Valandrea. Una traversa conduce poi al secondo, ripidissimo cambio di pendenza dei Larici, passaggio chiave dove chi saprà disegnare traiettorie pulite potrà fare la differenza. Un salto da “pelo nello stomaco” immetterà infine nella parte conclusiva, dove anche la scelta dei materiali potrà risultare decisiva. Tutto sembra apparecchiato per un’affermazione di Marco Odermatt . Il fuoriclasse svizzero, leader della classifica generale e di specialità, va a caccia del 51° successo in Coppa del Mondo. Nel mirino ci sono i 54 sigilli di Hermann Maier nel massimo circuito e le 17 vittorie in superG di Aksel Lund Svindal, secondo di sempre nella specialità alle spalle di Herminator (24). Odermatt è a quota 16 e in stagione ha già festeggiato cinque successi, uno solo in superG a Copper Mountain.

Le dichiarazioni

In casa Italia si arriva a Livigno sull’onda dell’entusiasmo per il triplo podio conquistato in Gardena: Dominik Paris nella discesa “sprint”, Giovanni Franzoni nel superG e Flrian Schieder nella seconda discesa hanno realizzato il tris di terzi posti. «Potrebbe essere una bella gara. La neve è aggressiva e bisognerà evitare di incidere troppo con le lamine. Molto dipenderà dalla tracciatura: credo che chi è più abituato al gigante possa trovarsi avvantaggiato. Io sono tranquillo, mi diverto a sciare e la parola d’ordine è non fare errori», ha commentato Paris. Saranno nove gli italiani al via sul “Piccolo Tibet”: oltre al citato Paris, Franzoni e Schieder, presenti anche Mattia Casse, in crescita dopo due top-10 in Gardena, Christof Innerhofer, Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca e Max Perathoner. Nel weekend spazio anche alle donne, impegnate a Semmering. Diverse le novità tra le convocate per il quinto gigante stagionale, in programma oggi (prima manche alle 10, seconda alle 13). Sofia Goggia, rinvigorita dal primo successo stagionale in superG a Val d’Isère, cerca risposte anche tra le porte larghe, mentre Asja Zenere e Lara Della Mea puntano a dare continuità ai segnali positivi mostrati finora, con Della Mea già capace di centrare le prime top-10 a Mont-Tremblant.

Le convocate

Convocate anche Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb, che puntano alla qualificazione alla seconda manche, e tre novità: il ritorno in Coppa del Mondo di Ambra Pomaré, assente da quasi due anni e rilanciata dai risultati in Coppa Europa; i debutti di Alice Pazzaglia, leader della classifica generale del circuito continentale, e di Anna Trocker, che il 23 dicembre ha compiuto 17 anni festeggiando la prima convocazione assoluta. La classe 2008 altoatesina di Fié allo Sciliar si è messa in luce nel circuito FIS e in Nor-Am Cup, con un quinto e un secondo posto in gigante e una vittoria in slalom a Copper Mountain. Insieme alla 16enne napoletana Giada D’Antonio, che esordirà nello slalom di domani, è una delle giovani rampanti. Favorite di giornata sulla “Panorama” la neozelandese Alice Robinson e l’austriaca Scheib, che si sono spartite le quattro vittorie stagio nali in gigante, due a testa.