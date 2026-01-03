Gigante femminile, Goggia: "Ho mostrato il mio livello, posso dare il meglio di me come sempre"

"Sicuramente ho saputo sfruttare la pista liscia e soprattutto una tracciatura molto più ritmica della prima che aveva poca velocità. Sono contenta di come ho sciato nella seconda: questo è il mio livello nel gigante". Sofia Goggia commenta così l'undicesimo posto a Kranjska Gora, dove è risalita dalla 26ª posizione di metà gara. "Ora mi sposto a Passo San Pellegrino per allenarmi sulla pista La VolatA in vista delle prove veloci di Altenmarkt; il mio prossimo gigante sarà invece a Kronplatz".