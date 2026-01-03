Tuttosport.com
Gigante femminile, Goggia: "Ho mostrato il mio livello, posso dare il meglio di me come sempre"

La bergamasca chiude all'undicesimo posto a Kranjska Gora risalendo dalla 26ª posizione di metà gara: davanti a lei Lara Della Mea
1 min
Gigante femminile, Goggia: "Ho mostrato il mio livello, posso dare il meglio di me come sempre"

"Sicuramente ho saputo sfruttare la pista liscia e soprattutto una tracciatura molto più ritmica della prima che aveva poca velocità. Sono contenta di come ho sciato nella seconda: questo è il mio livello nel gigante". Sofia Goggia commenta così l'undicesimo posto a Kranjska Gora, dove è risalita dalla 26ª posizione di metà gara. "Ora mi sposto a Passo San Pellegrino per allenarmi sulla pista La VolatA in vista delle prove veloci di Altenmarkt; il mio prossimo gigante sarà invece a Kronplatz".

Le parole di Lara Della Mea

Sulla pista a pochi chilometri di distanza dalla sua Tarvisio, Lara Della Mea ottiene un solido decimo posto che la conferma nei piani alti della classifica. "Forse nella seconda manche potevo fare qualcosa in più - sono le considerazioni di Lara Della Mea - mi sono irrigidita nella parte alta dopo un piccolo errore ma è stata una giornata positiva. Per me è  bellissimo gareggiare a così pochi chilometri da casa: è bellissimo scendere e trovare tutti gli amici e la famiglia. Domani in slalom ci riprovo: so che posso fare qualcosa di buono e darò il mio meglio come sempre". 

Tutte le news di Sci

