Goggia: "Condizioni al limite. Quando la velocità è bassa faccio fatica. Spero che..."

ZAUCHENSEE (Austria) - L’intensa nevicata del mattino e l’impossibilità di assicurare in pista l’incolumità delle atlete ha convinto gli organizzatori della discesa femminile di Zauchensee di cancellare la seconda prova cronometrata in vista della gara di sabato (ore 11.30), la quarta della specialità in questa edizione della Coppa del mondo. Sofia Goggia ha così commentato: "Non c’erano le condizioni ideali per disputare la prova in sicurezza giovedì, per cui siamo state molto attente. Nella seconda ci hanno chiesto nel corso della ricognizione di oggi di lisciarla, ma c’erano veramente tanti mucchi di neve al di fuori dalla linea, speriamo riescano a ripulirla tutta in vista della gara. Sono d’accordo con la decisione di preservare la salute delle atlete, in primis dobbiamo guardare alla sicurezza, poi entra un discorso di avere condizioni che esaltino il livello della competizione. Sarà una gara corta, siamo alla partenza di riserva e tutte sappiamo che sarà una gara un po’ così, ma assegnerà comunque 100 punti per la classifica. Arriva da una gigante di Kranjska Gora dove ho sbagliato tanto nella prima manche perché quando la velocità è bassa faccio fatica a deformare lo sci. nella seconda invece sono stata più dinamica, richiedeva maggiore intensità e sono riuscita ad esprimere la mia sciata".

Pirovano: "Spero in condizioni diverse per la gara"

Anche l'altra sciatrice azzura in gara, Laura Pirovano, ha fatto eco a Sofia: "Le condizioni penso siano in pochino al limite, c’è la voglia di fare la gara, anche perché abbiamo iniziato tardi la stagione. L’unica prova di giovedì è stata con parecchie incognite, bastava uscire dalla linea ideale e si aveva la sensazione di rallentare, c’era vento che girava ed è stato un allenamento un po’ così….Se si disputerà la gara, spero ci siano condizioni ben diverse. Non ho potuto fare molto durante le feste natalizie a causa dall’influenza. Prima di venire a Zauchensee ho girato due giorni in gigante, cosa che non riuscivo a fare da due mesi, per cui sono abbastanza contenta".

Le previsioni parlano di un miglioramento del meteo nella giornata di sabato ed un nuovo peggioramento per domenica, quando è in programma un supergigante. E’ certo comunque che la discesa non verrà disputata sull’intero tracciato, ma solamente dallo start di riserva, posizionato all’hot air, la partenza del supergigante, posizionata sul piano, frutto dell’unico allenamento disputato giovedì, con un taglio di circa 25″ sul percorso originario. Oltre a Sofia Goggia e Laura Pirovano l'Italia sarà rappresentata da Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Allemand, Vicky Bernardi, Sara Thaler e Roberta Melesi.