Coppa del Mondo, Odermatt vince il gigante di Adelbonen e supera Tomba

Il campione svizzero si aggiudica in 2.31.23 lo slalom di Adelboden. E' il suo 5º successo consecutivo in questa gara e il n. 51 in carriera
1 min
odermattVinatzer
Coppa del Mondo, Odermatt vince il gigante di Adelbonen e supera Tomba © EPA

Il campione svizzero Marco Odermatt ha vinto in 2.31.23 lo slalom gigante di Adelboden. E' il suo quinto successo consecutivo in questa gara e il n,51 in carriera superando cosi Alberto Tomba al quarto posto nell'albo degli sciatori più vincenti della storia. Sul podio con lui il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen in 2.31.72 e, per la seconda volta in carriera, il francese Leo Aguenod in 2.31.91. L'azzurro Alex Vinatzer, 7/o nella prima discesa, per un errore da troppa foga è invece fuori subito dopo il via della seconda manche.

Attesa per Vinatzer

Ha voluto però comunque portare a termine la gara chiudendo inevitabilmente 26/o ed ultimo in 2.40.85. Per l'Italia in classifica prima di lui c'è' cosi' solo il trentino Luca De Aliprandini - autore di tratti di gara decisamente positivi e soddisfatto per questo - 18/o in 2.34.02. Domenica 11 nella località delle Alpi bernesi tocca allo slalom speciale con Alex Vinatzer ancora nei panni dell'azzurro più quotato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

