Coppa del Mondo, Odermatt vince il gigante di Adelbonen e supera Tomba

Il campione svizzero Marco Odermatt ha vinto in 2.31.23 lo slalom gigante di Adelboden. E' il suo quinto successo consecutivo in questa gara e il n,51 in carriera superando cosi Alberto Tomba al quarto posto nell'albo degli sciatori più vincenti della storia. Sul podio con lui il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen in 2.31.72 e, per la seconda volta in carriera, il francese Leo Aguenod in 2.31.91. L'azzurro Alex Vinatzer, 7/o nella prima discesa, per un errore da troppa foga è invece fuori subito dopo il via della seconda manche.