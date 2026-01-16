Spavento per Paris, speranza Franzoni

La clessidra che scandisce il conto alla rovescia verso Milano Cortina continua a rilasciare sabbia. Ma nel circo bianco non c’è tempo per incantarsi a fissare i cinque cerchi: un nuovo week-end lungo di gare è alle porte e fare il pieno di sensazioni positive, in questo frangente della stagione, è cruciale. Meglio ancora, poi, se le “vibes” sono accompagnate da lusinghieri risultati. E a risultati di alto profilo ambiscono oggi gli azzu