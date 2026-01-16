Franzoni campione in SuperG Wenge, prima volta nella storia: "Non ci avrei mai creduto"

A meno di un mese dall'ultima volta, Giovanni Franzoni torna a prendersi i riflettori dello sci alpino mondiale. A dicembre era stato in occasione del terzo posto nel SuperG della Val Gardena, primo podio della carriera in Coppa del Mondo con dedica all'amico e collega Matteo Franzoso, tragicamente scomparso lo scorso settembre. Sono bastate solo altre due gare al classe 2001 lombardo per migliorarsi ancora, vincendo il supergigante di Wengen e ottenendo il primo, storico successo. Franzoni festeggia dopo una gara passata dall'inizio alla fine seduto al "leader's corner", il trono dedicato a chi occupa la prima posizione parziale in classifica. Essendo partito con il pettorale numero uno, infatti, il velocista bresciano ha guidato la graduatoria dei tempi per tutta la durata della prova. Il suo, perà, non è un nome spuntato fuori di recente. Franzoni ha infatti vinto, tra il 2021 e il 2022, ben tre ori iridati giovanili divisi tra SuperG, discesa e combinata. "È incredibile - ha detto ai microfoni della Rai dopo la gara -. Se a inizio anno mi avessero detto che sarei arrivato terzo in Val Gardena e primo qua, non ci avrei mai creduto. Ultimamente sto cercando di godermi la gara. Sono estremamente grato e orgoglioso di essere uno sciatore di Coppa del Mondo, è adrenalinico e incredibile, quindi cerco di divertirmi. Il mio futuro cambia? Sicuro è cambiato il presente. Viviamo giorno per giorno. I complimenti dei miei colleghi? Sono un grande onore".