Delago show, vittoria favolosa nella discesa di Tarvisio: è il primo successo in Coppa del mondo per Nicol!

Prima storica vittoria per Nicol Delago in discesa libera a Tavisio. L'azzurra (1:46.28 ) ha messo tutte in riga, anticipando la tedesca Winkelmann (+20) e la statunitense Lindsey Vonn (+26). Sofia Goggia chiude undicesima a +1.35. A seguire, Nina Ortlieb è quarta a 0"42 seguita da Emma Aicher , quinta a 0"80. Il successo di Tarvisio consegna a Nicol Delago la sesta presenza complessiva sul podio in Coppa del Mondo, con due terzi e tre secondi posti, l’ultimo nel marzo 2004 nella discesa delle finali di Saalbach quando fu terza. Prosegue la serie di ottimi risultati di Laura Pirovano che si assesta ancora una volta a ridosso del podio con la sesta piazza a 0"85 da Delago a braccetto con la statunitense Breezy Johnson . Ottimo feeling con la Di Prampero anche per Nadia Delago che con un pettorale alto (29) trova spazio nella top10 con un decimo posto a 1"15 dalla sorella maggiore; appena alle sue spalle, Sofia Goggia è undicesima a 1"35. Ritardo più pesante per Elena Curtoni che complice un errore di linea chiude a 2"99 per il 24esimo posto, con Roberta Melesi a 3"23, Sara Thaler a 3"52 e Sara Allemand a 4"27 oltre la zona punti. Vonn è sempre leader della classifica di discesa con 400 punti ed un margine di 144 lunghezze su Aicher (256) con Weidle-Winkelmann terza a quota 232 seguita da Pirovano (207), Delago e Goggia, appaiate in quinta posizione con 180. La statunitense balza al terzo posto della generale con 510 punti alle spalle di Shiffrin (923) e Rast (753), Goggia è settima con 466. Domani la tappa di Tarvisio si completa con un superG, partenza alle 11.15.

Delago felice: "È stato molto bello". La sorella Nadia: "Ha fatto una bellissima discesa"

"È stato molto bello. Oggi ha un significato enorme. Non sono stati facili gli ultimi anni, tanti alti e bassi e voglio veramente ringraziare chi c'è sempre stato. Chi ha creduto in me, in noi, anche mia sorella, la mia famiglia, i miei genitori che veramente ci hanno sempre dato tanto e sostenuto in tutto". Così a caldo l'azzurra Nicol Delago, dopo la sua prima vittoria in discesa libera a Tarvisio. "Io mi sono sempre divertita a sciare - chiarisce ai microfoni Rai - a far velocità, adesso ho ritrovato la libertà e ogni tanto stai a pensare tanto, 'devo far questo', e mi sembrava sempre tutto troppo poco, less is more e oggi mi ha aiutato molto". Decima la sorella Nadia: "Secondo me ha fatto una bellissima discesa poi ovviamente le condizioni non erano forse così buone come ai primi numeri, però io proprio ho guardato come ha sciato e l'ho vista decisa di nuovo e per quello sicuramente è un buon segnale". Una vittoria che lascia ben sperare verso le Olimpiadi di Milano-Cortina: "Beh, quando hai una buona energia e si è sereni poi quello che arriva è una conseguenza".

Le parole di Goggia

"Ho dato tutto quello che avevo, sapevo che mi sarei dovuta inventare qualcosa in questa pista e che non ero così veloce. Sono consapevole di quanto posso fare, in discesa ho fatto fatica a sentire tempismi in curva e a sentirmi libera. Ci sono degli up and down, oggi va così, ma sono molto contenta per Nicole per la sua prima vittoria. Sono contenta per lei e per quello che abbiamo condiviso". Così Sofia Goggia ai microfoni Rai Sport dopo l'undicesimo posto raccolto nella discesa libera di Tarvisio, gara vinta da Nicole Delago. Domani è in programma un supergigante: "E' un altro giorno e si vedrà, altra disciplina, un altro arco di curva. Mi sto trovando un pochino meglio in superG, vedremo".