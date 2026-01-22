Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Franzoni è il più veloce. Goggia e Brignone nella scia…

Giovanni è ancora il migliore nell’ultima prova di discesa. Goggia e Brignone saltano il gigante: allenamenti di velocità
Giandomenico Tiseo
1 min
Franzoni è il più veloce. Goggia e Brignone nella scia…© Getty Images

Giovanni Franzoni continua a stupire e a rafforzare le proprie ambizioni in vista delle gare di Kitzbuehel. Il 24enne bresciano ha chiuso al comando anche il secondo e ultimo allenamento ufficiale sulla Streif, firmando il quarto miglior tempo consecutivo dopo le prove di Wengen: un segnale forte lanciato alla concorrenza. Alle sue spalle si è piazzato Nils Alphand, staccato di soli nove centesimi dopo una prova molto aggressiva. Buoni

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS