Cortina si riaccende: l’Italia della neve è pronta a sognare

Hai già un abbonamento? Accedi
Un ricordo che arde, senza spegnersi, nel cuore. Il 26 gennaio 1956 Guido Caroli, con la sua torcia, accese il braciere olimpico. Fu l’alba delle Olimpiadi Invernali di Cortina. Oggi, a settant’anni esatti, la Fiamma Olimpica torna in terra ampezzana, in un evento che vuole intrecciare memoria e futuro, proiettando lo sguardo verso Milano Cortina 2026. E parlando di futuro, proprio in questa data conosceremo la composizione della spedizione tricolore degli atleti
Abbonati per continuare a leggere