“Giada D’Antonio abbatte i luoghi comuni"

“La seguirò e farò il tifo per lei. Lo vedo come uno spot per lo sport in generale. Siamo abituati a luoghi comuni, questa scelta li abbatte”. Massimiliano Rosolino, lo scugnizzo che ha guidato il primo boom del nuoto con l’oro olimpico nei 200 misti a Sydney 2000 e portato Napoli nel mondo, applaude la scelta della federsci di convocare la conterranea Giada D’Antonio alle Olimpiadi nonostante i 16 anni e il fatto che abbia disputato