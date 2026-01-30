Crans Montana, annullata la discesa dopo una sola ora: la motivazione della giuria. Paura Vonn

CRANS MONTANA (SVIZZERA) - Interrotta definitivamente la discesa di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-26. Dopo sei pettorali, e le cadute di Nina Ortlieb, Marte Monsen e Lindsey Vonn , la giuria ha deciso di cancellare la gara per impraticabilità e mancanza di visibilità in quota . La neve molto morbida in Svizzera e il peggiorare delle condizioni meteo, dopo le tre brutte cadute (Monsen portata via in elicottero e Vonn acciaccata al ginocchio sinistro), hanno indotto la giuria a cancellare definitivamente la prova. "La giuria deciderà se disputare domani la discesa oppure il super gigante come da programma", fa sapere la Fisi.

Lindsey Vonn cade a Crans Montana: le sue condizioni in vista di Milano Cortina 2026

Vonn ha perso il controllo atterrando da un salto ed è finita impigliata nelle reti di sicurezza. Alla fine si è rialzata, dopo aver ricevuto le cure mediche, e si è allontanata con cautela. Ha poi rimesso gli sci, ma si è fermata per controllare il ginocchio sinistro. La 41enne statunitense è stata la discesista leader del circuito in questa annata, essendo tornata la scorsa stagione dopo una sostituzione parziale in titanio del ginocchio destro. L'incidente è avvenuto esattamente una settimana prima della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. La prima gara olimpica in programma per Vonn è la discesa libera femminile dell'8 febbraio.