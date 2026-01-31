La nostra Galli rialza la cresta. "Battetemi!"

Dacci oggi il nostro successo quotidiano. Anche il giorno dell’assurdo a Crans Montana è targato azzurro. In Italia, nello skicross, una delle discipline invernali più adrenaliniche che attirerà giovani e attenzioni a Livigno per le gare olimpiche. Jole Galli si esalta ancora tra le gobbe, i salti e le parabole di Passo San Pellegrino, dove va in svena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di quello che è una sorta di motocross con gli sci. La tre