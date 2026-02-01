Brivido Franzoni, Casse va veloce

Hai già un abbonamento? Accedi
La “Piste Nationale” di Crans Montana ha abbracciato la Coppa del Mondo di sci alpino maschile con l’unica prova cronometrata prima della discesa odierna (ore 11 e diretta tv su Rai 2 ed Eurosport), offrendo indicazioni interessanti e qualche brivido di troppo. In una mattinata caratterizzata da condizioni meteo complessivamente buone, la prova ha messo in evidenza un tracciato esigente, ricco di dossi e variazioni di pendenza, capace di far
Abbonati per continuare a leggere