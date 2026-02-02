Tuttosport.com
Passler sospesa: primo caso di doping a Milano-Cortina

La biatleta azzurra è risultata positiva a due sostanze: il comunicato ufficiale
1 min
Passler sospesa: primo caso di doping a Milano-Cortina© APS

Primo caso di doping nella spedizione azzurra ai Giochi invernali di Milano-Cortina. La biatleta Rebecca Passler è risultata positiva al letrozolo in un controllo effettuato fuori dalle competizioni. Per la 24enne carabiniera di Brunico addio a quella che sarebbe stata la sua prima Olimpiade.

Il comunicato ufficiale

"Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta", si legge una nota. Nel campione della biatleta sono state riscontrate due sostanze, il Letrozole metabolite bis e il methanol. Il controllo è stato disposto da Nado Italia.

Tutte le news di Sci

