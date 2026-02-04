Mattarella-Malagò: doppia scossa per Milano

Stupore. Ammirazione. Meraviglia. Bisognava vederli sgranare gli occhi i membri del Cio, radunati alla Scala, storica e felice scelta per l’apertura della 145ª sessione del Comitato Olimpico Internazionale che conta più membri dell’Onu e attualmente riconosce 206 Comitati Olimpici Nazionali, in rappresentanza di altrettanti Paesi o territori, uniti per partecipare ai Giochi olimpici estivi e invernali. Uno stato d’animo collettivo, di fronte alla