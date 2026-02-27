Grande Goggia, è terza a Soldeu! Brignone assente, quando torna?

Sofia Goggia si posiziona terza nella discesa libera della Coppa del mondo di Andorra, con sede a Soldeu. Per l'atleta bergamasca - bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina - si tratta del 67esimo podio conquistato della sua carriera. In prima posizione ha chiuso la svizzera Corinne Suter , vincitrice di un oro olimpico a Pechino nel 2022 e un oro mondiale a Cortina nel 2021. Al secondo posto l'austriaca Nina Ortlieb . Ancora assente Federica Brignone che, come anticipato alla viglia in conferenza stampa, ha scelto di decidere giorno per giorno se gareggiare o meno per tenere così sotto controllo i forti dolori che continua a sentire alla gamba dopo il grave infortunio dell'aprile scorso. Solo un'altra italiana nei primi dieci posti: si tratta di Laura Pirovano , che ha concluso nona.

La discesa di Soldeu

A trionfare nella discesa libera di Andorra è la svizzera Corinne Suter con il tempo di 1.31.62, giunta alla sesta vittoria in Coppa del mondo, dove non trionfava dal 4 dicembre 2022 in Super G a Lake Louise, mentre in discesa il successo le mancava dal 29 gennaio dello stesso anno. In totale la rossocrociata vanta ora 27 podi, in una bacheca nella quale risplendono pure un oro olimpico e uno iridato (oltre ad altre 4 medaglie ai Mondiali). Segue l'austriaca Nina Ortlieb che chiude a +0.11 dalla capolista. A chiudere il podio è la nostra Sofia Goggia, che termina a +0.24 dalla Suter. La partenza della bergamasca non è stata ottimale, visti i distacchi accumulati in partenza sul piano in cui non è riuscita a prendere velocità, arrivando ad avere un distacco anche di 56 centesimi al terzo intermedio. Poi, nel quarto settore, il recupero decisivo con ottime curve e il giusto ritmo, guadagnando ben 38 centesimi. In classifica per l'Italia al nono posto c'è la trentina Laura Pirovano. Poco più indietro Nicol Delago (sedicesima) ed Elena Curtoni (diciottesima).

Brignone assente, ci sarà nel Super G?

Assente invece Federica Brignone, che aveva già annunciato come stesse monitorando le sue condizioni a seguito dell'infortunio patito nell'aprile scorso. La valdostana ha preferito non rischiare, soprattutto dopo i segnali poco incoraggianti arrivati nei training. Una scelta prudente ma inevitabile, che ha privato la gara di una delle interpreti più complete del circuito e ha tolto all’Italia una carta importantissima. In una video-conferenza precedente alla gara, la Brignone aveva dichiarato: "In settimana abbiamo valutato se venire qui, se continuare e quale fosse la scelta migliore per me. Alla fine ho deciso di venire: Andorra è uno dei miei posti preferiti. Lunedì ho fatto un’altra infiltrazione al ginocchio, solo di acido ialuronico, ma sto facendo fatica. Onestamente speravo di stare meglio". Domani sui Pirenei va in scena il primo dei due superG in calendario a Soldeu di questo fine settimana, con Brignone - strepitoso oro a Cortina in questa disciplina - che con ogni probabilità prenderà parte alla gara.