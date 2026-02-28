Neve o sabbia? Paura Franzoni

Colonnina di mercurio oltre i livelli di guardia a Garmisch-Partenkirchen, dove la seconda e ultima prova cronometrata sulla Kandahar 1 ha acceso i motori - e qualche campanello d’allarme - in vista della discesa di oggi. Si partirà alle 11.15, mezz’ora prima rispetto all’orario inizialmente previsto, per provare a sfuggire alle temperature più alte: una scelta quasi obbligata, con il termometro che ha superato i 15 gradi già durante il