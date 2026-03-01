Goggia torna a vincere: trionfo nel Super G di Soldeu. Pirovano e Brignone in Top10

La campionessa azzurra Sofia Goggia ha vinto in 1.25.95 il superG di coppa del mondo a Soldeu (Andorra). A 34 anni è il suo 28° successo in carriera ed il secondo stagionale. Sul podio con Goggia, la tedesca Emma Aicher in 1.26.19 e la norvegese Lie Kajsa Vickhoff in 1.26.26. In buona classifica per l'Itala c'è poi la trentina Laura Pirovano quinta in 1.26.72. Federica Brignone , campionessa olimpica di superG oltre che di gigante, ha chiuso invece ottava in 1.26.94. Caduta senza conseguenze per Roberta Melesi, scesa con il pettorale numero 2.

Allungo in classifica

La Goggia si conferma nettamente in testa nella corsa per la classifica della coppa di disciplina con 420 punti, inseguita dalla neozelandese Alice Robinson, oggi settima, a 336 punti quando mancano due gare alla fine della stagione. La coppa del mondo donne torna ora in Italia, nella trentina Val di Fassa. Da venerdì a domenica prossima sono in programma due discese ed un superG. Federica Brignone - con la gamba sinistra sempre sofferente - come da lei stessa anticipato - dovrà decidere sulla partecipazione anche a queste gare. Proprio in Val di Fassa il 3 aprile dello scorso anno Federica fu vittima della drammatica caduta che la bloccò per parecchi mesi e le cui conseguenze le stanno ancora dando problemi.

Le parole di Goggia

"Non pensavo di essere prima quando ho tagliato il traguardo perché ho sciato come ieri. Ho fatto un qualcosa in più sul muro, ma credo sia un ottimo risultato in ottica classifica di superG e la coppa rimane un sogno. Oggi ho fatto una gran gara attaccando dall'inizio alla fine. Ieri ero molto consapevole di aver sbagliato qualcosa. Penso di aver fatto tutto in maniera corretta". Queste le parole, ai microfoni della Rai, di Sofia Goggia dopo la vittoria nel superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. "Terza in discesa, ieri sesta e oggi prima: è stato un weekend solido dove a livello di atteggiamento non sono mai mancata. Ho feeling anche in discesa, ma non ho avuto grandi occasioni per vincere se non a St.Moritz. Probabilmente il percorso tecnico fatto negli ultimi anni mi ha dato confidenza anche in superG", aggiunge la bergamasca sull'ottima tre giorni in Andorra.