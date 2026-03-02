Clamoroso Brignone, stagione già finita! "Riabilitazione forzata. È stato un miracolo"

Il 3 aprile 2025 a Moena, Federica Brignone prende parte ai campionati italiani di sci alpino. Fresca dei trionfi mondiali nella Coppa generale, di discesa libera e di slalom gigante, la campionessa azzurra chiude una stagione da 16 podi - tra cui il secondo posto nella Coppa del Mondo di Supergigante - con un tremendo infortunio che le procura fratture scomposte pluriframmentarie del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra nonché la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Neppure un anno dopo, Brignone scende in pista a Milano-Cortina con tutta la felicità che spetta a chi ha dovuto risalire un girone dantesco per rispondere presente all'appello olimpico. Una felicità che lascia ben poco spazio alle ambizioni di una campionessa che si era detta fortunata a potersi unire alla spedizione azzurra. Eppure, nell'edizione da record dei Giochi invernali, dei 10 ori conquistati dall'Italia, 2 appartengono a lei. Al trionfo nel SuperG , che da subito ha ispirato le letture più romantiche dell'impresa, una incredula Brignone pensa bene di concedere il bis nello slalom gigante . Ora però, il corpo chiede una tregua: giusto in tempo per scrivere un nuovo capitolo della storia dello sport italiano. Si conclude infatti a Soldeu - dove domenica 1 ha trionfato l'altra azzurra in gara Sofia Goggia - la stagione della tigre valdostana, che il 2 marzo ha annunciato il ritiro dalle prossime tappe della Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo in Val di Fassa. Così anche per i weekend di Are del 14 e 15 marzo e per le finali in Norvegia previste da sabato 21 a mercoledì 25.

Brignone: "Il fisico mi ha presentato il conto"

Queste le parole della campionessa classe '90: "Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all'obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. Ce l'ho fatta addirittura in due occasioni, salendo oltretutto sul gradino più alto del podio. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto. Quindi approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel sogno olimpico e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione". Questa invece la squadra azzurra orfana di Brignone: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler, Ilaria Ghisalberti.

Il palmarès olimpico di Brignone