Laura Pirovano trionfa in discesa, prima volta per l'azzurra: "Sono al settimo cielo"

Finalmente Laura Pirovano . Alla gara numero 125 in Coppa del Mondo , la 28enne finanziera trentina sale per la prima volta sul podio e lo fa in grande stile, perchè il gradino è quello più alto. Nella prima delle tre giornate in programma sulla pista LaVolatA di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, la Pirovano trionfa in discesa, recupero della gara non completata a gennaio a Crans Montana. Un successo da far girare la testa, non solo perchè il primo in carriera: la trentina vince in Italia, davanti a Emma Aicher e Breezy Johnson , rispettivamente argento e oro poco meno di un mese fa sull'Olympia delle Tofane ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Appena un centesimo il ritardo della tedesca mentre l'americana, che è pure campionessa del mondo in carica ma ancora alla ricerca della prima gioia nel massimo circuito, è terza a 0"29. E così, dopo 29 piazzamenti fra le top 10 (di cui 11 fra le top 5), la Pirovano sfata il tabù sulla pista di casa, efficace in ogni tratto della pista, al punto da recuperare pure il piccolo gap lasciato nella parte alta, quella del lancio. "Sono al settimo cielo, devo ancora realizzare quello che ho fatto - è incredula la trentina -. Vinco per un centesimo e mi dispiace, ma tante volte è andata male a me e oggi voglio godermela".

Le altre azzurre

Per Laura un grande peso tolto. "Era tanto tempo che ero consapevole di gareggiare bene, non so dire cosa sia cambiato oggi, o perchè non era mai successo prima. Probabilmente, è girato tutto per il verso giusto oggi". Decima piazza per Elena Curtoni ("Sono contenta, era tanto che inseguivo delle belle sensazioni in discesa ma non venivano fuori. Mi sono un po' ritrovata"), Roberta Melesi chiude 15esima dopo essere partita col pettorale numero 39, davanti a Nadia Delago e Sofia Goggia, con Nicol Delago (19esima) e Asja Zenere (30esima) pure a punti. Delusa ma non sorpresa la bergamasca. "Non ho avuto sensazioni buone, come in prova. Faccio fatica in condizioni del genere, mi sono sentita come una giraffa sui pattini ma sono felice per la Lolly, che dopo quarti, quinti e sesti posti centra il suo primo podio, la prima vittoria e qui in Italia, se la merita tutta". Per la Goggia si fa dura ora per la coppa di specialità, dove invece la Pirovano sale al terzo posto, a -64 da Lindsey Vonn e a -50 dalla Aicher, che intanto nella generale recupera 80 punti sulla Shiffrin. Il weekend in Val di Fassa però continua: domani altra discesa, domenica il super-G.