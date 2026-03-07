Pirovano, clamoroso bis in Val di Fassa: azzurra al comando della classifica di disciplina

Clamoroso bis dell'azzurra Laura Pirovano che dopo il successo di ieri, il primo in carriera, ha vinto anche la seconda discesa di Cdm della Val di Fassa a passo San Pellegrino. E anche oggi - imponendosi in 1'20"91 con un finale folgorante - la trentina ha vinto per un solo centesimo di vantaggio - 28 cm - sulla austriaca Cornelia Huetter. Terza a soli cinque centesimi in una gara batticuore la svizzera Corinne Suter.

Pirovano al comando

Con questa eccezionale doppietta l'alteta trentina é ora al comando della classifica di disciplina con 426 punti, quando manca una gara alla fine della stagione. Dietro di lei la tedesca Emma Aicher con 408 ed oggi in ritardo. In classifica per l'Italia in questa seconda discesa di passo San Pellegrino ci sono poi più indietro Nicol Delago e Sofia Goggia. La bergamasca sembra ancora non riuscire a ritrovare la strada della vittoria in discesa, mentre vola in superG. E domani - con Sofia che guida la classifica di disciplina - in Val di Fassa ci sarà il penultimo della stagione con relativa coppa a portata di sci.