Curtoni trionfa nel superG in Val di Fassa, Zenere 3ª: per l’Italia 147 vittorie in Coppa del Mondo!

VAL DI FASSA - Elena Curtoni si prende il superG in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. La 35enne di Morbegno taglia il traguardo con il tempo di 1'29"07 e centra una vittoria, la quarta in carriera, che mancava dal 16 dicembre 2022 (discesa St.Moritz). Seguono la norvegese Kajsa Vichoff Lie (+0"26) e la sorprendente Asja Zenere, terza a 0"27 con il pettorale numero 33 e al primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Le parole di Curtoni, che permette all'Italia di toccare quota 147 vittorie nella storia della Coppa del mondo di sci alpino femminile: "Sapevo di poter fare una bella gara, perché è una pista che mi è sempre piaciuta.Essere là davanti a tutte era tanto tempo che non mi capitava, ma nei giorni scorsi mi sono caricata. Gli ultimi anni sono stati molto tosti, ma oggi sono riuscita a fare quello che volevo. Ci credevo, però quando non riesci a raggiungere il risultato cominciano a subentrare i dubbi. Ma ora sono molto contenta".
Pirovano e Goggia in Top 10
In top ten anche le altre azzurre Laura Pirovano, ottava a 0"46, e Sofia Goggia, nona a 0"64. A punti Roberta Melesi, 12esima a 0"75, e Sara Allemand, 26esima a 1"91. Fuori dalla top 30 Sara Thaler (+2"46), Nicol Delago (+2"48) e Ilaria Ghisalberti (+2"52). Al quarto posto si è piazzata la neozelandese Alice Robinson, che insegue Goggia nella classifica della coppa di specialità. L'azzurra, che ha 449 punti, e Robinson (386) si sfideranno così nell'ultima gara della stagione, il 22 marzo a Lillehammer, per l'assegnazione del trofeo. La prossima tappa di coppa del mondo donne è ad Aare, in Svezia: sabato gigante e domenica slalom speciale