Curtoni trionfa nel superG in Val di Fassa, Zenere 3ª: per l’Italia 147 vittorie in Coppa del Mondo!

VAL DI FASSA - Elena Curtoni si prende il superG in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. La 35enne di Morbegno taglia il traguardo con il tempo di 1'29"07 e centra una vittoria, la quarta in carriera, che mancava dal 16 dicembre 2022 (discesa St.Moritz). Seguono la norvegese Kajsa Vichoff Lie (+0"26) e la sorprendente Asja Zenere, terza a 0"27 con il pettorale numero 33 e al primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Le parole di Curtoni, che permette all'Italia di toccare quota 147 vittorie nella storia della Coppa del mondo di sci alpino femminile: "Sapevo di poter fare una bella gara, perché è una pista che mi è sempre piaciuta.Essere là davanti a tutte era tanto tempo che non mi capitava, ma nei giorni scorsi mi sono caricata. Gli ultimi anni sono stati molto tosti, ma oggi sono riuscita a fare quello che volevo. Ci credevo, però quando non riesci a raggiungere il risultato cominciano a subentrare i dubbi. Ma ora sono molto contenta".