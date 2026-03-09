Tuttosport.com
Valanga azzurra: tris! Il riscatto di Curtoni. La sorpresa è Zenere

Dopo la doppietta di Pirovano, 1° e 3° posto in superG. La valtellinese ritorna al successo dopo 4 anni, primo podio per Asja. Goggia solo 9ª, ma coppetta vicina
Daniele Galosso
1 min
Valanga azzurra: tris! Il riscatto di Curtoni. La sorpresa è Zenere© FELICE

E tre. Sulla benedetta neve della Val di Fassa si intrecciano storie e redenzioni azzurre. Si sommano, soprattutto, vittorie: Laura Pirovano venerdì in discesa, Pirovano-bis sabato ancora in discesa, Elena Curtoni ieri in superG. Sul podio, con lei, anche Asja Zenere, all’esordio in

