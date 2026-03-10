Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mazzel, oltre il buio l'oro è luce

L’azzurra colpita a 17 anni da un glaucoma fulminante vola nello sci superG ipovedenti, successo storico che mancava nel femminile da Torino 2006
Giandomenico Tiseo
1 min
Mazzel, oltre il buio l'oro è luce© EPA

Sull’Olympia delle Tofane, dove la montagna si fa teatro e la velocità diventa racconto, l’Italia paralimpica ha scritto una pagina di sport significativa. Due medaglie, un oro e un argento, che parlano di percorsi diversi ma accomunati dalla stessa ostinata volontà di trasformare il limite in possibilità. Per Chiara Mazzel la vittoria nel superG della categoria Vision Impaired è molto più di un successo sportivo: è il punto di arri

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS