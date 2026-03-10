Mazzel, oltre il buio l'oro è luce

Sull’Olympia delle Tofane, dove la montagna si fa teatro e la velocità diventa racconto, l’Italia paralimpica ha scritto una pagina di sport significativa. Due medaglie, un oro e un argento, che parlano di percorsi diversi ma accomunati dalla stessa ostinata volontà di trasformare il limite in possibilità. Per Chiara Mazzel la vittoria nel superG della categoria Vision Impaired è molto più di un successo sportivo: è il punto di arri