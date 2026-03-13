Franzoni 2° nella discesa libera di Courchevel. Odermatt ancora campione del mondo

Giovanni Franzoni ancora sul podio in Coppa del Mondo , nel giorno in cui Marc Odermatt si aggiudica la terza coppa del Mondo di discesa libera e la quinta generale. Ancora una superba prestazione del'azzurro, secondo in 1.47.35 nella bella discesa di cdm di Courchevel sulla pista Eclipse, quando mancano pochi concorrenti dai pettorali molto alti. E' un risultato che lo fa anche diventare nell classifica di disciplina il terzo miglior liberista della stagione. Ha vinto l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.47.27, rompendo un digiuno di due stagioni della sua nazionale. Era infatti da 23 discese che un austriaco non vinceva. Terzo e grande protagonista di questa giornata il campione svizzero Marco Odermatt in 1.47.57.

Terza coppa del mondo per Odermatt

Odermatt ha cosi' vinto con ben sei gare di anticipo la sua quinta coppa del mondo consecutiva . Ed ha pure conquistato, a 28 anni, la sua terza coppa del mondo di discesa visto che e' uscito per un errore il suo unico potenziale rivale in discesa, il suo connazionale Franjo Von Allmen. Odermatt e' cosi' ormai matematicamente irragiungibile in classifica generale quando mancano sei gare alla fine del stagione: ha infatti 1590 punti e lo segue il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen - che tra l'altro gareggia solo in slalom e gigante - che ne ha 958. Per l'Italia questa discesa francese vede poi 14/o Benjamin Alliod in 1.48.82 seguito da Dominik Paris in 1.48.84 (15/o), Mattia Casse in 1.49.09 (18/o) e Christof Innerhofer in 1.49.18 (20/o). Domani e dopodomani a Courchevrl sono in programma due superG con Franzoni sempre più' protagonista annunciato.