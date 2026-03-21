Paris trionfa nella discesa libera di Lillehammer e chiude terzo nella classifica di specialità!

LILLEHAMMER (Norvegia) - L'azzurro Dominik Paris - 37 anni tra neppure un mese - ha vinto in 1.45.37 l'ultima discesa della stagione sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. Secondo classificato lo svizzero Franjo Von Allmen (a 19 centesimi dall’azzurro) non ché l'unico che è riuscito ad avvicinarsi a Paris per tutta la gara. Dominik è stato semplicemente meraviglioso: ha subito spinto nel primo intermedio e poi ha pennellato nei velocissimi curvoni della parte centrale registrando anche il miglior crono nell’ultimo settore. Chiude il l’austriaco Vincent Kriechmayr (a 60 centesimi) confermando l’ottimo finale di stagione.

Terzo posto nella classifica di specialità: sorpassato Franzoni

È la settima vittora su questa pista per Paris dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, la 25ª in carriera e soprattutto la 20ª in discesa: ora è da solo il secondo miglior discesista della storia. Davanti a lui c'è' soltanto il leggendario austriaco Franz Klammer con 25 successi. Con questa vittoria Domme, scavalcando il compagno di squadra Giovanni Franzoni, sale anche sul terzo gradino del podio dei migliori velocisti della stagione con 441 punti dietro a Franjo Von Allmen (515) e al dominatore Marco Odermatt (706).

Paris: "Successo che vale tanto"

Le parole dello sciatore azzurro dopo la vittoria: "Non è stata una gara perfetta ma ho cercato di far correre al massimo gli sci. Avevo buone sensazioni, mi sentivo sicuro e percepivo la velocità: vedere quel tempo è stato magnifico. Vuol dire tanto per me questo successo, arrivato davanti a tanti amici e alla mia famiglia. Domani c'è un superG ancora molto importante, devo restare concentrato e non pensare troppo in avanti. Franzoni in questa stagione ha fatto vedere di essere veloce in tutte le condizioni, ha fatto un inverno pazzesco ed oggi l'ho visto un po' deluso ma in queste giornate sono importanti anche per imparare qualche segreto in più in situazioni diverse".