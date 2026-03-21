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Pirovano storica: vince la Coppa del mondo di discesa libera, trionfo totale a Lillehammer!

L'azzurra conquista il primo gradino del podio nell'ultima discesa stagionale e scrive una nuova pagina nella storia dello sci tricolore
2 min
sci alpinopirovano
Pirovano storica: vince la Coppa del mondo di discesa libera, trionfo totale a Lillehammer!© EPA

Laura Pirovano trionfa in Coppa del mondo! L'azzurra scrive una nuova pagina di storia dello sci alpino tricolore conquistando il primo gradino del podio nella discesa libera, fermando il cronometro di Lillehammer a 1'30"85 con un vantaggio di +0"15 su Breezy Johnson e di +0"25 su Kira Weidle-Winkelmann. Un trionfo arrivato nell'ultima discesa stagionale e che l'ha vista portarsi al comando davanti le prime 15, avendo dunque la meglio anche sull'altra diretta concorrente Emma Aicher, che a sua volta chiude 5ª con un ritardo di +0"37. Pirovano, diventa dunque la 4ª italiana ad aggiudicarsi la Coppa di discesa dopo Isolde Kostner (2), Sofia Goggia (4) e Federica Brignone (1): per l'Italia si tratta inoltre della 5ª Coppa di specialità nelle ultime 6 stagioni. Ma non finisce qui, la sciatrice classe '97 rimedia la 3ª vittoria consecutiva dopo i trionfi in Val di Fassa nella discesa libera del 6 e 7 marzo, unendosi così alle altre azzurre iridate Goggia (19) e Kostner (12).

Pirovano: "Non mi sentivo neanche bene, è tutto incredibile"

Queste le parole di Pirovano: "Non so cosa dire. Sapevo che la gara sarebbe stata difficile e non mi sentivo neanche così bene. Sono rimasta sorpresa quando ho visto la luce verde ed è tutto incredibile quello che è successo. Devo ancora realizzare tutto". Questi invece i complimenti di Goggia: "Ci siamo congratulate con lei perché non era semplice vincere oggi. È riuscita a fare una discesa pulita e ha meritato la coppa. Aicher l'anno scorso aveva vinto qui ed era un'avversaria temibile. Per quanto riguarda la mia gara è stato un peccato perché sono praticamente caduta, ho perso tanto terremo e per fortuna mi è andata bene. Sono comunque soddisfatta di come ho sciato. Domani mi giocherà la Coppa di superG e dovrà stare sul pezzo, Robinson è una grandissima sciatrice e qui l'anno scorso aveva fatto bene. L'importante sarà dare tutto".

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