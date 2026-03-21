Pirovano storica: vince la Coppa del mondo di discesa libera, trionfo totale a Lillehammer!

Pirovano: "Non mi sentivo neanche bene, è tutto incredibile"

Queste le parole di Pirovano: "Non so cosa dire. Sapevo che la gara sarebbe stata difficile e non mi sentivo neanche così bene. Sono rimasta sorpresa quando ho visto la luce verde ed è tutto incredibile quello che è successo. Devo ancora realizzare tutto". Questi invece i complimenti di Goggia: "Ci siamo congratulate con lei perché non era semplice vincere oggi. È riuscita a fare una discesa pulita e ha meritato la coppa. Aicher l'anno scorso aveva vinto qui ed era un'avversaria temibile. Per quanto riguarda la mia gara è stato un peccato perché sono praticamente caduta, ho perso tanto terremo e per fortuna mi è andata bene. Sono comunque soddisfatta di come ho sciato. Domani mi giocherà la Coppa di superG e dovrà stare sul pezzo, Robinson è una grandissima sciatrice e qui l'anno scorso aveva fatto bene. L'importante sarà dare tutto".