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Pirovano regina: "Respirazione e vita zen. È il trionfo della mente!"

A Lillehammer la trentina vince ancora e alza la Coppa della discesa: "L’apnea mi ha aiutato a gestire la pressione e ora so che potrò rifarlo: ma resto la Laura umile di sempre"
Giorgio Pasini
1 min
Pirovano regina: "Respirazione e vita zen. È il trionfo della mente!"© EPA

Il pettorale rosso se l’era conquistato due settimana fa con la doppia vittoria in Val di Fassa, lei che in dieci anni di Coppa del Mondo aveva sempre e solo sfiorato il podio, senza salirci. Come una maledizione. Laura Pirovano lo indosserà anche alla prima d

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