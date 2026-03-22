Pirovano regina: "Respirazione e vita zen. È il trionfo della mente!"

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Il pettorale rosso se l’era conquistato due settimana fa con la doppia vittoria in Val di Fassa, lei che in dieci anni di Coppa del Mondo aveva sempre e solo sfiorato il podio, senza salirci. Come una maledizione. Laura Pirovano lo indosserà anche alla prima d
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