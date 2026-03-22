Goggia, che trionfo a Kvitfjell : l'azzurra conquista la Coppa del Mondo di SuperG. E Pirovano...

Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG 2025/26. La 33enne bergamasca si mette al comando a Kvitfjell, precede la neozelandese Alice Robinson , ultima avversaria aritmeticamente in gioco e settima a 2"41 dalla vetta, e chiude i conti per la prima Coppa di superG della carriera. L'azzurra ha tagliato il traguardo in 1'29"23 precedendo di 0"32 la svizzera Corinne Suter , seconda, con la tedesca Kira Weidle-Winkelmann che ha chiuso al terzo posto a 0"60. Dopo quattro Coppe di discesa (2018, 2021, 2022 e 2023), la fuoriclasse lombarda delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, succede nell'albo d'oro alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone (2021/22). Tra maschile e femminile l'Ital sci ha trionfato quattro volte nella specialità: al femminile le già citate Goggia e Brignone, mentre tra gli uomini a sollevare la sfera di cristallo nella disciplina sono stati Peter Runggaldier (1994-95) e Dominik Paris (2018-19).

Goggia vince la Coppa del Mondo. Pirovano: "Weekend magico"

È la sua prima coppa iridata in questa disciplina dopo averne vinte quattro di discesa. La campionessa bergamasca si è aggiudicata il trofeo nell'ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lillehammer, in Norvegia. Goggia è al comando della gara lasciando alle spalle l'unica potenziale rivale, la neozelandesese Alice Robinson. È la seconda coppa vinta dall'Italia in questa stagione dopo quella conquistata sabato in discesa dalla trentina Laura Pirovano. Proprio quest'ultima si è soffermata sul trionfo della Goggia, affermando: “Weekend magico, sono veramente troppo contenta per Sofia, se la merita. Oggi l'ho vita emozionatissima, di solito non si lascia mai andare. È il coronamento di una stagione perfetta”. Lo dice Laura Pirovano al termine della gara di discesa a Lillehammer, fresca di vittoria della coppa di specialità ieri in discesa, a cui ha aggiunto: "Oggi ho fatto questo Super-G perché me lo volevo godere e così è stato, ma sapevo che non sarei stata così veloce. Ci vediamo alle finali del Gigante", ha aggiunto Pirovano.

Da Curtoni a Pirovano: la classifica delle azzurre

Dopo una bella prova, podio mancato invece per l'altra azzurra Elena Curtoni a causa di un brutto errore nel tratto finale ed arrivata così 8/a in 1.30.61. Per l'Italia in classifica anche Laura Pirovano 13/a in 1.31.40, e Asja Zenere 16/a in 1.31.55. Più indietro Roberta Melesi in 1.32.89. Domani pausa e martedì slalom gigante con Pirovano che gareggerà anche in questa disciplina mentre l'Italia schiererà anche la giovane altoatesina Anna Trocker, fresca campionessa del mondo juniores.