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Sofia Goggia ospite in videochiamata da Fiorello: “Il SuperG? Una coppa che mi mancava. Ora sogno l'oro ai Mondiali”

La campionessa di sci racconta le sue emozioni allo showman dopo il trionfo di Kvitfjell, in puntata anche l'ironia su Sinner e Alcaraz
2 min
fiorello goggia sinner
Sofia Goggia ospite in videochiamata da Fiorello: “Il SuperG? Una coppa che mi mancava. Ora sogno l'oro ai Mondiali”

TORINO - A “La Pennicanza” Fiorello e Biggio ospitano oggi in videochiamata in diretta Sofia Goggia, vincitrice della Coppa del Mondo di SuperG. La campionessa di sci racconta le sue emozioni dopo il trionfo di Kvitfjell: “Era una coppa che mi mancava, ne avevo vinte quattro di discesa, ma non quella del SuperG. Come ho festeggiato? Ieri c'erano due feste di fine stagione, quindi sono nel letto da stamattina! Cosa manca ora? Ho vinto le Olimpiadi, ma mi mancano ancora i Mondiali. Ho l’argento e il bronzo, ma non l’oro…”. Lo showman, tra una risata e l’altra, tra il serio e il faceto aggiunge: “Sono convinto che Sofia si darà al mondo dello spettacolo, quando smetterà di sciare…”.

Fiorello chiama la famiglia Sinner

A tema sportivo anche l'esilarante 'telefonata' con la famiglia Sinner dopo la sconfitta del rivale Carlos Alcaraz ad Indian Wells contro Sebastian Korda. Il fratello Mark è incredulo: “Alcaraz ha perso? Quando? Siamo dispiaciutissimi. Lo sport è sport, quindi ci dispiace sempre. Noi, festeggiare? Ma quando mai…”. E invece, in sottofondo, partono celebrazioni tra musiche ad alto volume e bottiglie di spumante stappate. C'è anche Jannik, che interviene ma solo per… lanciare una delle sue solite pubblicità.

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