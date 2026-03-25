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Pinheiro riscrive la storia, Shiffrin sa già di leggenda

Nelle finali di Hafjell il campione olimpico di gigante regala al Brasile anche la prima coppa, l’americana conquista la vittoria numero 110. L’ex norvegese approfitta dell’uscita di Odermatt. Mikaela ha 85 punti di vantaggio sulla Aicher e oggi può eguagliare le 6 Coppe generali di Moser Proell
Giandomenico Tiseo
1 min
Pinheiro riscrive la storia, Shiffrin sa già di leggenda© EPA

Hafjell ha in sé due storie molto diverse ma ugualmente emblematiche: da una parte il dominio che si rinnova, dall’altra gli equilibri che saltano all’improvviso. Lo slalom femminile ha incoronato ancora Mikaela Shiffrin, mentre il gigante maschile ha consegnato la scena a un epilogo inatteso, segnato dall’errore di Marco Odermatt e dalla storica impresa di Lucas Pinheiro Braathen. Nel suo territorio naturale, tra i pali stretti, Shif

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