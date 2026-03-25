Pinheiro riscrive la storia, Shiffrin sa già di leggenda

Hafjell ha in sé due storie molto diverse ma ugualmente emblematiche: da una parte il dominio che si rinnova, dall’altra gli equilibri che saltano all’improvviso. Lo slalom femminile ha incoronato ancora Mikaela Shiffrin, mentre il gigante maschile ha consegnato la scena a un epilogo inatteso, segnato dall’errore di Marco Odermatt e dalla storica impresa di Lucas Pinheiro Braathen. Nel suo territorio naturale, tra i pali stretti, Shif