Shiffrin nella storia, vince la sesta Coppa del mondo generale ed eguaglia il record femminile

Shiffrin sul tetto del mondo

Il sigillo sulla Coppa è arrivato mentre era ancora in corso l’ultima gara della stagione, lo slalom gigante di Lillehammer. Nonostante una prima manche chiusa al 17° posto, Shiffrin ha saputo reagire nella seconda discesa, risalendo fino alla terza posizione provvisoria. Un risultato più che sufficiente per garantirle punti decisivi e, soprattutto, l’aritmetica certezza del titolo. A nulla è valso il tentativo dell’unica rivale ancora in corsa, la giovane tedesca Emma Aicher. La 22enne, terza dopo la prima manche, si presentava con un ritardo di 95 punti nella classifica generale: un divario ormai incolmabile, anche in caso di vittoria nella gara conclusiva. Per Shiffrin, che a 31 anni può già vantare un palmarès straordinario e senza eguali nella storia recente dello sci alpino, si tratta dell’ennesima consacrazione. La sua continuità ad altissimo livello, unita a una versatilità tecnica rara, le ha permesso di dominare la stagione e di raggiungere un traguardo che sembrava destinato a restare nella leggenda. Con questa sesta Coppa del Mondo, Shiffrin non solo eguaglia un mito come Moser-Pröll, ma rafforza ulteriormente la propria candidatura a più grande sciatrice di tutti i tempi. Un titolo che, numeri alla mano, appare sempre meno discutibile.