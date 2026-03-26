Leggenda Shiffrin: sei volte immensa. Trocker è l’orizzonte

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C’è una linea sottile, quasi impercettibile, che separa la grandezza dalla leggenda. Mikaela Shiffrin l’ha attraversata ancora una volta, con quella naturalezza che appartiene soltanto ai fuoriclasse destinati a riscrivere il tempo prima ancora delle classifiche. La sesta sfera di cristallo assoluta - un numero che la issa accanto a Annemarie Moser-Pröll, icona di un’epoca lontana - non è stata il frutto di un dominio travolgente, bens&igr
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