Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Leggenda Shiffrin: sei volte immensa. Trocker è l’orizzonte

A Hafjell la statunitense si aggiudica la 6ª sfera assoluta. L’azzurrina ottava
Giandomenico Tiseo
1 min
Leggenda Shiffrin: sei volte immensa. Trocker è l’orizzonte© Getty Images

C’è una linea sottile, quasi impercettibile, che separa la grandezza dalla leggenda. Mikaela Shiffrin l’ha attraversata ancora una volta, con quella naturalezza che appartiene soltanto ai fuoriclasse destinati a riscrivere il tempo prima ancora delle classifiche. La sesta sfera di cristallo assoluta - un numero che la issa accanto a Annemarie Moser-Pröll, icona di un’epoca lontana - non è stata il frutto di un dominio travolgente, bens&igr

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS