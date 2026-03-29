Goggia e Brignone insieme nel ricordo di Elena Fanchini: l'evento emozionante al Passo del Tonale

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BRESCIA - Emozione, partecipazione e impegno civile hanno segnato la terza edizione dell''Elly Fanchini Day', l'evento benefico organizzato al Passo del Tonale per ricordare l'azzurra dello sci Elena Fanchini, a tre anni dalla sua scomparsa. Oltre seicento partecipanti, tra appassionati e famiglie, hanno preso parte alla gara non competitiva di slalom gigante, trasformando la giornata in una festa dello sport aperta a tutte le età. L'iniziativa, promossa a scopo benefico insieme ad ex compagne di squadra, ha visto anche la presenza di campionesse come Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Laura Pirovano. Il momento centrale della manifestazione è stato il ricordo della sciatrice di Montecampione, con un'immagine simbolica portata in pista dalle sorelle Nadia e Sabrina Fanchini, accompagnata dalle note del brano 'Ovunque sarai' di Irama, concluso da un lungo applauso del pubblico. Particolarmente calorosa l'accoglienza riservata a Brignone, reduce dai successi olimpici di Milano Cortina, protagonista anche tra i più giovani con foto e autografi. Il programma si concluderà con un'asta benefica di cimeli sportivi donati da campioni della neve: il ricavato sarà destinato alla ricerca contro il cancro, confermando lo spirito solidale che anima l'iniziativa.
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