Goggia: "Avrei potuto fare di più ma le annate negative sono altre. Sotto certi aspetti..."

MILANO - Sofia Goggia può dirsi soddisfatta della sua annata. La campionessa bergamasca, oggi a Milano per l'ultima tappa del tour lombardo di "Io prevengo", iniziativa per rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile. La sciatrice azzurra ha analizzato così la sua annata: "Sotto certi aspetti è stata una stagione sotto le aspettative, forse ci si aspettava un pochino di più perché il livello di sci espresso in allenamento è stato molto alto in tre discipline e non sempre in gara sono riuscita a esprimerlo. Ma concludere la stagione con una medaglia olimpica, seppur di bronzo ma in una giornata estremamente complicata, e una Coppa del Mondo di super-G che non avevo mai ottenuto in carriera è qualcosa di molto bello, a cui dare molto valore - aggiunge - Le stagioni deludenti sono altre.Bisogna avere una visione più ampia e generale, oltre la stagione in sé, e analizzare il percorso e tutto il palmares che si ha quando si arriva a casa. Sono molto contenta di quello che sono riuscita a ottenere, sarebbe potuto essere di più ma anche di meno. Sono una persona che ce l'ha sempre messa tutta in tutte le attività della vita in cui ho provato a cimentarmi, non solo nello sport. Avere costanza, disciplina e porsi un obiettivo per raggiungerlo è fondamentale".

Goggia: "Sport come equilibrio della vita"

Sull'importanza dello sport nella sua vita: "Lo sport mi ha insegnato che la salute è la base di ogni performance ma soprattutto di ogni equilibrio personale. La collaborazione con Lilly nasce da una visione condivisa: mettere al centro la persona, il benessere e la prevenzione. Allenarsi, ascoltare il proprio corpo, prendersi cura di sé ogni giorno sono principi che valgono tanto per un atleta quanto per chiunque. Credo che lo sport possa essere un potente motore culturale, capace di ispirare comportamenti più sani e una maggiore consapevolezza: perché la vera vittoria è vivere bene e a lungo, non solo competere"

Sulla laurea

Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano Cortina 2026: "A fine marzo ho consegnato la tesi e oggi si è riunita la commissione per dare il voto, a giugno ci sarà il graduation day e poi festeggerò. Ho fatto un grosso lavoro diviso in tre parti, una prima parte storica spiegando la differenza tra le Olimpiadi antiche e quelle moderne, poi come si sono evolute nel tempo e di come la propaganda abbia influenzato determinate Olimpiadi come nel 1936 a Berlino. Nel secondo capitolo - aggiunge - ho spiegato bene il concetto di propaganda e soft power e nel terzo capitolo ho fatto una conclusione molto soft su Milano Cortina 2026. Vi darò la tesi così la leggerete".