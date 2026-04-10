Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Brignone: "Ori inaspettati. Ho vinto una sfida impossibile, ora penso soltanto a una cosa..."

La campionessa azzurra ha parlato a Bolzano in occasione della cerimonia del Centro sportivo Carabinieri: ecco le sue parole
2 min

BOLZANO - Reduce dai due ori dei Giochi invernali di Milano-Cortina, Federica Brignone ha parlato in occasione della cerimonia del Centro sportivo Carabinieri tenutasi oggi a Bolzano. "I due ori di Cortina sono stati inaspettati - ha detto la campionessa azzurra - al di là di ciò che potevo credere. Già rimettere gli sci è stato talmente complesso e bello che mai mi sarei aspettata di poter vincere. Ho provato a fare il mio massimo, sciando libera. Ero talmente felice di essere tornata che ho cercato di godermi il momento. Vincere in casa è un'emozione grande, era già una sfida impossibile tornare a gareggiare". In merito al futuro e all'eventualità di un ritorno nella prossima stagione, Brignone ha spiegato che "l'obiettivo principale è riprendere le cure. Ho fatto riposare la gamba ma ha ancora bisogno di cure".

Paris e gli altri protagonisti

Sul palco, insieme ad altri 27 protagonisti di una stagione memorabile nel campo dello sport invernale, anche Dominik Paris, medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che guarda al futuro ancora sugli sci: "Ho fatto un bel fine stagione, è stata una grande sorpresa anche per me e ora c'è la motivazione per andare avanti". Presenti tra gli altri anche Luca Spechenhauser, campione olimpico staffetta mista; Lukas Hofer, medaglia d'argento nella staffetta mista e Dominik Fischnaller, medaglia di bronzo nello slittino singolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sci

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS