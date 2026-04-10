Brignone: "Ori inaspettati. Ho vinto una sfida impossibile, ora penso soltanto a una cosa..."

BOLZANO - Reduce dai due ori dei Giochi invernali di Milano-Cortina, Federica Brignone ha parlato in occasione della cerimonia del Centro sportivo Carabinieri tenutasi oggi a Bolzano. "I due ori di Cortina sono stati inaspettati - ha detto la campionessa azzurra - al di là di ciò che potevo credere. Già rimettere gli sci è stato talmente complesso e bello che mai mi sarei aspettata di poter vincere. Ho provato a fare il mio massimo, sciando libera. Ero talmente felice di essere tornata che ho cercato di godermi il momento. Vincere in casa è un'emozione grande, era già una sfida impossibile tornare a gareggiare". In merito al futuro e all'eventualità di un ritorno nella prossima stagione, Brignone ha spiegato che "l'obiettivo principale è riprendere le cure. Ho fatto riposare la gamba ma ha ancora bisogno di cure".
Paris e gli altri protagonisti
Sul palco, insieme ad altri 27 protagonisti di una stagione memorabile nel campo dello sport invernale, anche Dominik Paris, medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che guarda al futuro ancora sugli sci: "Ho fatto un bel fine stagione, è stata una grande sorpresa anche per me e ora c'è la motivazione per andare avanti". Presenti tra gli altri anche Luca Spechenhauser, campione olimpico staffetta mista; Lukas Hofer, medaglia d'argento nella staffetta mista e Dominik Fischnaller, medaglia di bronzo nello slittino singolo.