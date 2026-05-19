Brignone: "Sto bene, adesso torno a lavorare. Sinner? È sempre il numero uno"

TORINO - Federica Brignone, campionessa olimpica ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ha parlato a margine dell'inaugurazione di un reparto al Cto di Torino. La sciatrice azzurra ha aggiornato sulle condizioni: "Sto bene, sono appena tornata dalle vacanze e adesso inizierò a lavorare" e poi non poteva mancare un commento sul momento leggendario di Jannik Sinner fresco vincitore agli Internazionali d'Italia: "Sinner è sempre e assolutamente il numero uno, per performare in casa secondo me la pressione è molto alta. Questo si è visto nei primi due game, ma poi ha preso il ritmo ed è andato alla grande".